Non si sblocca la vicenda Jeison Murillo, uno dei due ostacoli che tengono la Sampdoria momentaneamente impossibilitata a chiudere operazioni in entrata. Il difensore colombiano ha parecchi interessamenti, ma per il momento non ci sono proposte concrete sul tavolo, neppure dal campionato spagnolo e da quello turco.



Per questo motivo secondo Il Secolo XIX la società starebbe anche aprendo ad una formula esclusa sino a poco tempo fa, ossia il prestito con diritto di riscatto. Si tratta di una soluzione che riscuoterebbe l'estremo gradimento ad esempio del Celta Vigo, società che ha già avuto Murillo la scorsa stagione e sarebbe disposta a riprenderlo subito.