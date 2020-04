Lo Standard Liegi, club belga, ha trovato un accordo con i giocatori per la sospensione momentanea degli stipendi di questi ultimi, ma in sei si sono tirati indietro e, di conseguenza, per loro è arrivato il licenziamento. Tra questi sei vi è anche il difensore Zinho Vanheusden, ex Inter, il cui agente ha dichiarato: “La società ha fatto una proposta che è stata respinta da diversi giocatori, tra cui anche Zinho. Da loro è arrivata una controproposta, ovvero rinunciare allo stipendio di un mese ma con la certezza che il club non metta nessuno alla porta per cause di forza maggiore in estate, che tuttavia non è stata accettata. C’è stato un problema di comunicazione, mi auguro che venga trovata una soluzione”.