Adesso è ufficiale. CR7 è un giocatore della Juventus.

Fine del tormento, per quelli che non ci credevano e che stavano riuscendo a trasmettere ansia pure a coloro i quali non ne avevano per niente. Quelli come il sottoscritto che, sulla scorta delle notizie progressivamente raccolte nell'ultima decina di giorni, si erano convinti fosse tutto vero e la Juventus stesse davvero per acquistare il top player per eccellenza, mettendo a segno un colpo spiazzante per l’intera concorrenza: Cristiano Ronaldo.

Proprio lui, ve lo sillabo: CRI-STIA-NO RO-NAL-DO.