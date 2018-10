Spettatore d'eccezione al Forum di Assago per Olimpia Milano-Real Madrid di Eurolega, Dejan Stankovic, leggenda dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Eurosport: "Non sono esperto di basket, ogni tanto facevo qualche tiro davanti al palazzetto. E' stato un piacere conoscere Sconochini, al PalaLido abbiamo fatto qualche uno contro uno. Milano ha fatto un primo tempo quasi perfetto, possiamo ben sperare per la ripresa. Oggi è bello che tutti tifino Olimpia, da domani la città si divide: sarà un bellissimo derby. Da giocatore dico che non è bello giocare una gara così dopo la sosta, ma rimane una gara bella. L'Inter è reduce da un bel filotto, stan bene fisicamente e mentalmente: mi auguro il meglio. Champions? E' sempre importante la prossima gara, poi ci penseremo: certo che, da giocatore, ti cade l'occhio quando vedi il calendario e ti accorgi che ci sono sfide così. Andiamo avanti centimetro per centimetro. Triplete Olimpia quest'anno? Sarebbe bellissimo, niente è impossibile. Ho visto che è partita bene anche la Stella Rossa in EuroCup, può succedere di tutto. Dejan del basket? Micov, è un all-around player".