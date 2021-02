L'allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della gara di ritorno contro il Milan di Europa League.



CRESCITA - "Sono felice, sono tornato nel mio paese dopo 22 anni, nel mio club. Siamo cresciuti tantissimo, sono molto contento per i miei ragazzi, è un gruppo splendido e giovane. Sono onesto, severo, ci metto tutta la mia energia per darmi una mano".



PREMIO GIOCARE COL MILAN - "Sono novanta minuti, noi abbiamo già vinto, è un premio giocare contro una squadra e una società come il Milan. Non ci diamo sconfitti, partiamo svantaggiati dal risultato dell'andata e giochiamo nella casa del Milan, ma facciamo il nostro".



IBRA OUT - "Certo che può essere un vantaggio. Ibra fa girare la squadra, è un leader, si assume le responsabilità. Può essere solo un vantaggio se parte dalla panchina, ma il Milan ha sostituti di altissimo livello".

MOMENTO NO DEL MILAN - "I grandi club reagiscono nei momenti difficili. Nessuno si aspettava la brutta partita con lo Spezia, i grandi giocatori reagiscono nei momenti difficili, spero che la reazione arrivi dalla prossima partita".