Intervistato da Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic, attualmente allenatore della Stella Rossa, ha espresso la propria opinione su Ibrahimovic e sull'Inter di Conte.



"Non mi stupisce, conosco la sua mentalità. Più sono difficili le sfide più si esalta; più gli dicono che non ce la fa, più dimostra il suo valore. Sono contento per lui, quando gira bene lui gira tutto il Milan. Derby? Farò il tifo per l'Inter. Sta facendo un buon campionato. Conte, senza le coppe, ha un bel vantaggio. Quest'anno dipende tutto dall'Inter".