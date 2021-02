Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, prossimo avversario del Milan, parla al Corriere dello Sport dell'ex compagno Zlatan Ibrahimovic, ora avversario e prossimo ospite a Sanremo, come Mihajlovic: "Non voglio perdermeli per nessuna ragione. Li guarderò sicuramente, che sia in diretta o registrati. Come cantano Mihajlovic e Ibrahimovic? Mihajlovic malissimo, senza offesa ma è stonato. Meglio che non canti. Ibrahimovic lo conosco meno sotto questo punto di vista, ma per me è scarso pure lui. Sono convinto che quei due sul palco insieme, daranno spettacolo".