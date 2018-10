Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato del campionato in corso e della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter deve essere pronta per campionato e Champions, non si può scegliere. Bisogna marciare fino alla fine. Sono realista sulla Serie A, si vede che la Juventus fa un altro torneo e le altre squadre giocano per il secondo o terzo posto. Il derby? Una partita unica, non si può dare un pronostico. Sarà bello. Il Milan si è svegliato, l'Inter ha vinto tante partite di fila. Mi auguro vinca l'Inter, ma sarà tosta".