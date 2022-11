Non è un momento semplice per Dejan, che sta affrontando grosse difficoltà da quando è diventato l'allenatore della. Il mister blucerchiato, però, sa di potersi risollevare. Merito di grandi allenatori avuti in passato: "Partirò da un presupposto: ho sempre avuto grandissimi allenatori in carriera, capaci di risvegliare dentro di me qualcosa che non pensavo di avere., dobbiamo immaginare di essere a teatro" ha detto a La Gazzetta dello Sport. "La bellezza di questa professione e la fortuna di svolgerla si percepiranno appieno solo quando loro vedranno il sipario dall’altra parte. Domandandosi magari il motivo per cui hanno perso troppo tempo dietro a cose non importanti. È lo sport più bello del mondo, sono pagati per farlo. Perché buttare energie in un altro modo?"."Assolutamente sì. Ma, prima, voglio ribadire che sono convinto tutt’oggi di. Conoscevamo tutti i problemi esistenti e ho accettato in totale consapevolezza della situazione. La pausa viene al momento giusto. Resettiamo, sperando poi di rinforzarci.Non è possibile che dopo un episodio negativo subentri un blocco totale. Bisogna recuperare autostima, il ritiro servirà anche a questo. L’anno scorso sono andato ad Antalya con la Stella Rossa, eravamo a -5 dal Partizan. Dopo la sosta non abbiamo più perso una gara vincendo il titolo con 2 punti sulla seconda. Questa è storia".Eravamo partiti bene a Bologna, con la Roma è arrivato il gol su rigore in avvio, poi a Cremona la squadra ha saputo soffrire e alla fine ci ha aiutato la fortuna, anche se quella devi guadagnartela. Con il Toro, due gol subìti da evitare, così l’autostima scende.in una gara non decisiva per retrocedere, né per salvarsi. Pensavo di dare una scossa, vincendo saremmo andati in vacanza sereni. Non faccio promesse, ma so che con l’aiuto dei miei collaboratori, del presidente Lanna e del CdA riusciremo a migliorarci»."Mi ascolti: a questa tifoseria do e darò sempre voto 10.. Non è un dramma. Pensiamo solo a ripartire più forti che mai. Le colpe vanno divise. Aggiungo che abbiamo preso gol strani, ma senza trovare mai una squadra che ci abbia davvero “sfondato”. Poi sono mancati i gol dell’attacco, ma ne abbiamo subiti alcuni strani, da palla ferma, da nostre palle perse. Soprattutto, però, non si può andare subito giù moralmente"Tutto vero quel che dice del mio passato.Sappiate che per me la salvezza da raggiungere quest’anno vale quanto un titolo. Certo, ci vorrà un’energia diversa, forse non sono uno specialista in queste situazioni, ma ho già fatto click dentro di me e lo dimostrerò. Il mio scudetto sarà rimanere in Serie A. I giovani? Ho puntato su quelli che, che avrà pure fatto errori normali per un giocatore della sua età, ma dopo essersi rotto il naso, non s’è fatto operare e ha giocato la gara successiva senza mascherina, piangendo dal dolore. Ha capito?»."Forse le altre non volano, ma non possiamo restare fermi. La Samp deve sprintare a buon ritmo, magari con un po’ di affanno, ma sempre con lucidità., con la doppia preparazione si lavora forse più d’inverno che in estate»."Talvolta essere diretti può far male, ma quinei giocatori, anche se poi è normale che uno ascolti le voci. E, comunque, ho piena fiducia che la situazione societaria si risolverà».– "Qui non è mai finito il campionato, penso all’anno scorso: in ogni caso Spalletti sta strameritando il primato per livello di calcio e intensità. La mia non è una gufata. Una squadra top, il, a livello mondiale. Però ora stanno arrivandoche aspettavamo fra le protagoniste. Può succedere ancora di tutto».