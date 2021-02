Alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan, il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato in conferenza stampa: "E' una partita fenomenale per noi e per la Stella Rossa, abbiamo deciso di giocare con coraggio e intelligenza, dobbiamo dimostrare quanto fatto finora".



SUL KO ROSSONERO A LA SPEZIA - "Se può influire? Bisogna chiederlo a loro. Mister Pioli ha dimostrato grande qualità negli ultimi sei mesi. Con il lavoro e le idee è rimasto, hanno cominciato a seguire le sue idee e i risultati sono evidenti. Il Milan è forte, a tutti può succedere di perdere una partita. Contendono il primo posto per vincere lo scudetto".



SU FALCO - "Ha fatto un buon allenamento, posso contare su di lui. Non so se per 90, 60 o 45 minuti, ma sono diversi giorni che sta bene".



SUL MILAN - "Non importa la formazione che avranno, Pioli ha fatto tante belle cose. La scorsa stagione era a un passo dall'addio, lo stimo molto, è fenomenale. Il Milan è molto forte, non importa chi ci sarà, hanno buoni giocatori ovunque. Ibra, Mandzukic, Rebic, Kessie, Bennacer, Castillejo, Tonali: hanno tantissime chances...".