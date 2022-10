Qualche mese fa, l'ex presidente dellaMassimoaveva, in maniera abbastanza paradossale, inviato una lettera in cui venivano minacciate conseguenze in caso in cui il CdA avesse operato in maniera dannosa nei confronti del club blucerchiato. Ovviamente, il gesto era stato percepito in maniera piuttosto sgradevole dai tifosi e pure dal Consiglio, che di conseguenza ha deciso di tutelarsi.Per questo motivo, in modo da evitare qualsiasi possibile azione legale futura, al momento di sostituire mister Giampaolo - e in modo che Ferrero non possa contestare in futuro la scelta di Dejan- il CdA blucerchiato ha preteso unadal Viperetta che avvallasse esplicitamente l’operazione. Secondo Tuttosport, si tratta di una sorta di assicurazione fatta in modo che Ferrero non possa accampare in futuro pretese o esercitare cavilli di sorta.