Ritorno al futuro in casa Rai. Giorgia Cardinaletti passa al Tg1 e lascia la conduzione della Domenica Sportiva su Rai 2 a Paola Ferrari e Jacopo Volpi. Confermati gli opinionisti Paolo Rossi e Marco Tardelli. A 90° minuto il conduttore sarà Enrico Varriale, con Gianni Cerqueti e Gianfranco Teotino in studio. Per le telecronache della Nazionale confermata la coppia Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. RaiSport perde la Champions League, che torna su Mediaset: studi condotti da Giorgia Rossi.



DAZN conferma la conduttrice Diletta Leotta e annuncia tre ex calciatori come nuovi opinionisti: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi. Confermati tutti gli altri talent: Francesco Guidolin, Mauro German Camoranesi, Roberto Cravero, Simone Tiribocchi, Dario Marcolin e Alessandro Budel.