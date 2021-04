Chiara, influencer e compagna di Nicolò, trequartista della, risponde a un suo follower su Instagram e alla domanda: “Ma se Zaniolo avesse giocato in Serie D ti saresti ugualmente innamorata?”. “A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme” le parole di Chiara Nasti, che prosegue “E poi io sono totalmente indipendente, non mi serve un uomo per essere mantenuta. Non mi piace rispondere a cose che riguardano 'noi' anche perché né io né lui viviamo di gossip. Su di lui se ne sono sentite tante negli ultimi mesi anche perché credo che forse chi era intorno a lui era appunto intenzionato a fare gossip. Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro! E mi spiace anche quando mettono bocca su cose private non conoscendo delle dinamiche”.