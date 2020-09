"In risposta agli ordini esecutivi del presidente Trump firmati il agosto 2020, il Dipartimento del Commercio ha annunciato oggi i divieti alle applicazioni mobili (app) WeChat e TikTok per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il Partito Comunista Cinese (PCC) ha dimostrato come l'utilizzo di queste app minacci la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia": gli Usa vietano di scaricare i due social dal 20 settembre. Inoltre sono pronti a nuove restrizioni in futuro ma il governo è anche in attesa di prendere una decisione sull'offerta proposta da ByteDance e Oracle per le attività statunitensi di TikTok..