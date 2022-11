Domani gli Stati Uniti esordiranno al Mondiale contro il Galles e a poche ore dalla partita anche il presidente degli USA Joe Biden ha voluto mandare un messaggio alla nazionale a stelle e strisce: "Ragazzi, so che siete gli underdog della competizione ma in squadra avete alcuni dei migliori giocatori del mondo e state rappresentando questo paese, per cui so che metterete il vostro cuore. Choccate tutti. Date tutto, fidatevi di voi, tutto il paese è con voi".