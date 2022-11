Weston McKennie, centrocampista della Juve e degli USA, ha parlato dal ritiro della nazionale in vista dell'esordio ai Mondiali contro il Galles: "La Juventus e gli Stati Uniti hanno lavorato insieme per consentirmi di arrivare a questo appuntamento al cento per cento. Mi sono sentito bene dopo l'amichevole dell'altro giorno. Il Galles è una squadra forte, siamo concentrati solo su quella partita. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma il nostro obiettivo è vincere".