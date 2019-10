Vlatko Andonovski è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti al posto dell'allenatrice Jill Ellis, campione del mondo. Ex calciatore di 43 anni, Andonovski ha allenato il Reign FC, il club di Megan Rapinoe, calciatrice simbolo della nazionale a stelle e strisce: "Questo incarico e' un grande onore per me e non vedo l'ora di iniziare a lavorare in una nazionale che ha sempre avuto allenatori e giocatrici di grande talento, una squadra che ha una tradizione eccellente e che io voglio mantenere ai massimi livelli".