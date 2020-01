Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato dell'idea di portare la statua di Ibrahimovic da Malmoe, dove è stata vandalizzata dai tifosi locali dopo la scelta di Zlatan di acquistare azioni del Hammarby, club rivale, a Milano: "Non ho mai valutato la possibilità di portare la statua di Ibrahimovic a Milano, se qualcuno vuole proporre l'idea non ho nulla in contrario. Ibrahimovic, al di là dei colori che veste, è stato ed è ancora un grande campione, mi auguro possa dare il suo contributo al Milan. Da interista posso dire che l'ingaggio di Ibrahimovic ha fatto bene alla Serie A. Un posto per la statua? Bisogna chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede".