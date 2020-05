Nuovo appuntamento con 'Stay2Score', torneo su Fifa 20 che mette a confronto le varie leghe europee e che vede in campo anche calciatori reali. Nel quinto e nel sesto turno la Serie A, rappresentata da Lirola della Fiorentina, Jankto della Sampdoria e i pro-gamer di Lecce e Cagliari, affronterà la Liga spagnola e la Pro League belga. Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming dalle 19 sul canale YouTube della eSerie A.











Prosegue il torneo virtuale "Stay2Score", organizzato da European Leagues con la partecipazione di otto tra le principali Leghe Europee, che si stanno sfidando in EA SPORTS FIFA 20 per diventare la migliore All Star League d’Europa!



Questa sera, a partire dalle ore 19.00, si giocheranno il quinto e il sesto turno.



ll Team della Lega Serie A è composto da:



- Pol Lirola, calciatore dell'ACF Fiorentina

- Jakub Jankto, calciatore dell'U.C. Sampdoria

- Daniele Gallina, pro player dell'U.S. Lecce Esports

- Cosimo Guarnieri, pro player del Cagliari Calcio Esports



Il primo a scendere in campo sarà Cosimo Guarnieri contro Corentin Thuillier, pro player di "eLaLiga Santander" (LaLiga - Spagna), mentre alle 19.30 Pol Lirola se la vedrà con Carlos Clerc (calciatore del Levante).



Nel sesto round, a partire dalle ore 19.55, Cosimo Guarnieri e Jakub Jankto sfideranno la Lega belga (Proximus ePro League) rappresentata da Quentin Vande Wattyne (pro player) e Kylian Hazard (calciatore del Cercle Bruges).