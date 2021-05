La Stella Rossa di Dejan Stankovic centra l'accoppiata campionato-coppa nazionale. Il club di Belgrado batte i (mai amati) cugini del Partizan Belgrado ai calci di rigore, al termine del solito derby carico di tensione ed emozioni. Zero a zero dopo i tempi regolamentari e i supplementari, fatali gli errori nella serie dagli undici metri di Jojic e Stulic. Primo storico double da allenatore per l'ex di Inter e Lazio.