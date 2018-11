A Radio CRC è intervenuto Svetozar Mijalovic, presidente della Stella Rossa: “Le sensazioni sono molto positive. Siamo contenti per la vittoria di ieri, vogliamo continuare così. Cosa ho detto a Pavkov? Pavkov era da me ieri sera. Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ma il calcio è un gioco di squadra e vince sempre la squadra. In ogni partita di questo genere ci sono eroi e ieri sera sappiamo tutti che l’eroe è stato Pavkov. Più forte Napoli o Liverpool? Il Napoli a Belgrado ha giocato davvero bene e siamo riusciti a resistere. Con il Liverpool, invece ieri abbiamo giocato bene per novanta minuti. Non so chi sia più forte. Il Napoli gioca bene, ma il Liverpool è comunque la finalista dello scorso anno ed è una squadra molto forte. La gara del San Paolo? La Stella Rossa è l’outsider del gruppo o almeno al momento è così. Ci impegneremo al massimo nelle prossime partite. Il calcio è fatto di sorprese e situazioni come quella di ieri fanno sì che ogni outsider possa passare il turno. Ci impegneremo fino all'ultimo per passare il girone”.