Il presidente della Stella Rossa, Svetozar Mijailovic, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: "Dopo ventisette anni abbiamo l'opportunità di giocare in Champions e siamo molto emozionati. Abbiamo il pranzo UEFA con i dirigenti del Napoli, cosa che si fa sempre prima di ogni gara di Champions. Lo faremo anche col PSG e col Liverpool. E' emozionante giocare col Napoli perché in Italia vincemmo la Champions nel 1991 ed io ero già il presidente. Ancelotti? E' un grande allenatore ed è stato un gran calciatore, lo rispetto molto. Non mi piace parlare dei singoli del Napoli, la squadra è forte e si vede che gioca da team. Sarà una grandissima festa stasera".