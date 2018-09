In conferenza stampa, in vista del match con il Napoli, ha parlato Nenad Krstcic della Stella Rossa, centrocampista ex Sampdoria e Bologna: “Sono uno dei pochi che ha avuto l’onore di giocare col Napoli. Saremo pronti. C’è grande orgoglio per far parte di questo gruppo, vogliamo giocare in Europa e non abbiamo intenzione di fermarci. Lo stadio sarà esaurito. E’ un aiuto, c’è grande euforia e ne parliamo sempre sapendo che loro saranno il dodicesimo uomo in campo. Il Napoli non ha punti deboli. Analizzeremo tutto per provare a prenderci dei vantaggi. Il più pericoloso? Hamsik, dovrò seguire lui. Conosco il clima del San Paolo, sarà difficile anche per loro qui. Ho sentito subito i miei amici di Genova, passavo sempre su quel ponte, è stato un grande dispiacere”.