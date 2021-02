Il doppio derby di. L'ex centrocampista dell'Inter, attuale allenatore della Stella Rossa, è pronto a sfidare il Milan in Europa League: "Se devo scegliere, scelgo quello di domani, ma non perché non sia innamorato dell'Inter. La Serie A è ancora lunga, in Europa League non si può sbagliare"."Sono all'inizio di un nuovo percorso. Guido la mia Stella Rossa e sono l'uomo più felice del mondo. Mi considero un tipo onesto, severo se necessario, diretto. Poi, come sempre, contano i risultati. Che per fortuna stanno arrivando"."Siamo reduci da due vittorie in trasferta, siamo in forma: i ritiri a Cipro e in Turchia sono serviti per ricaricarci. Milan? In un cammino lungo è normale sbagliare una partita. Affrontiamo una squadra tosta e di qualità, guidata da un ottimo allenatore. Complimenti a Pioli, sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato quando sembrava a un passo dall'addio. I pericoli sono il loro modo diretto di giocare e certe individualità: Leao, Rebic, Castillejo, Zlatan, Calhanoglu, Kessie che è una macchina da guerra, ma soprattutto Theo, decisivo quanto per noi Maicon nella stagione del Triplete"."Un mix di giovani ed esperti: Katai, Ivanic, Gavvric, Milunovic, Degenek e Borjan. E Falco e Falcinelli, che si sono inseriti alla grande. Lo staff è parecchio italiano: con Sasso, l'analista, Pannoncini, il preparatore atletico, e Brivio, il mister dei portieri, si pedala sul serio"."Ora è padrona del proprio destino, l'assenza dalle coppe è un vantaggio. Mi auguro che la Stella Rossa possa consegnarle un Mlan stanco. Conte? Uno tosto, sul pezzo, che non lascia nulla al caso. Mi piace. E sono contento per Eriksen: ha avuto poco spazio, ma può fare la differenza. Ha due piedi meravigliosi".