Stellantis, società che fa riferimento ad Exor, la holding della quale è a capo John Elkann, ha reso noti gli stipendi relativi al 2022: a guadagnare di più è stato Carlos Taveres, l'ad della società, è la figura che guadagna di più, con 23,4 milioni di euro nel 2022. Segue John Elkann, che incassa 5,8 milioni di euro, mentre Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, si ferma a 223 mila euro complessivi. Agnelli a fine 2022 ha dato le dimissioni dal CdA di Stellantis, in seguito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto come presidente bianconero (ormai ex) per plusvalenze, stupendi e bilancio.