La stagione 2019-2020 è finalmente in archivio e per la NBA è già tempo di organizzare quella del 2021. Sono tante le incognite ancora da risolvere: la lega sta ancora facendo i conti con la pandemia e ha diversi problemi da affrontare. Mancano certezze sul salary cap e, soprattutto, su quando inizierà il nuovo campionato.Un’occasione per diverse franchigie di svoltare, affidando il proprio futuro alle giovani matricole pronte a lasciare il segno nella lega dei grandi. Ma quali sono i prospetti più promettenti del Draft 2020? Andiamo ad analizzarli:il prodotto di Dayton ha vissuto diversi anni difficili, ai tempi del liceo. Dopo aver cambiato tre istituti, ha trovato la sua dimensione a Mount Zion, nel Maryland. Da qui, la chiamata proprio da Dayton. Insieme ai compagni, prima della sospensione per la pandemia, aveva messo su un record di squadra di 29 vittorie e solo due sconfitte. Grazie alla sua stazza, Toppin gode di un’ottima fisicità e di fondamentali ulteriormente sviluppabili. La stazza e la verticalità dell’ala di Dayton lo rendono un osso duro dentro il pitturato, anche se ha di che lavorare sulla mobilità difensiva.