Cristian Stellini, ex allenatore del Tottenham e tecnico che ha spesso ricoperto il ruolo di vice di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, tornando a parlare del suo futuro e di quello dell'ex Inter: "Se siamo stati contattati dal Napoli in estate? Non lo so, di queste cose se ne occupa Conte. Per quello che ne so, tuttavia, non è stata formulata una richiesta di questo tipo".