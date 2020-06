Squalificato Antonio Conte è, il vice-allenatore di Antonio Conte a prendere la parola ai microfoni di Sky Sport per commentare la soffertissima vittoria per 2-1 ottenuta in extremis contro il"Intanto la vittoria è ampiamente meritata secondo me. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze. Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Alla fine la vittoria è meritata".- "Perché prendiamo gol? Non è facile avere tutti pronti in questo momento. Anche oggi avevamo due giocatori alla prima partita dopo 3-4 mesi, e questo non è facile per nessuno Nelle prime tre gare avevamo subito 5 gol su 8 tiri in porta, il che non è normale. Dobbiamo analizzare fino in fondo le cose. Serviva una risposta importante e l'abbiamo data. Chi entrerà da ora in poi deve fare la differenza"."E' vero, non sempre troviamo le due punte che combinano. Ma queste sono scelte che si fanno di partita in partita. Abbiamo creato tanto in queste partite e le occasioni vanno sfruttate, se lo avessimo fatto non parleremmo di una squadra in sofferenza"."Dobbiamo ancora crescere, ma le occasioni le creiamo. Abbiamo inserito il trequartista, cerchiamo gli esterni e stiamo cercando più imprevedibilità. Sì, abbiamo concesso tanto, ma abbiamo anche costruito molte occasioni."Abbiamo ancora dei miglioramenti, sicuramente non pensiamo di avere subito il giusto equilibrio. Ci prendiamo i meriti quando ce li meritiamo. Noi guardiamo tutto e stasera la partita è meritata. Abbiamo reagito e non era neanche facile"."Le partite si vincono anche restando nella gara con la testa, aspettare il proprio momento. Non sempre il bel gioco è la via. Crediamo nella nostra squadra e su questa strada intrapresa dobbiamo continuare"."Sicuramente giocando ogni 3 partite le assenze di Brozovic e Sensi si fanno sentire. Ci mancano elementi fondamentali nell'economia del nostro gioco, ma non è giusto focalizzarsi sugli assenti".