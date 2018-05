Roberto Stellone, presidente del Palermo, parla in conferenza stampa dopo il rinvio dei playoff: "Dopo la prima partita capiremo se il rinvio è stato un bene o un male. Abbiamo lavorato bene e dovremmo recuperare alcuni giocatori infortunati, abbiamo ancora qualche giorno per mettere benzina nelle gambe prima del 31 quando poi prenderemo un giorno di pausa. Abbiamo lavorato molto sull’aspetto tattico, mentale e fisico, poi le partite ci diranno tutto. Abbiamo cercato di fare una settimana tipo, infatti domani faremo un’amichevole contro la Primavera per mettere minutaggio nella gambe. Spero di avere più giocatori possibili a disposizione per avere più scelta sia nell'undici iniziale sia a gara in corso. La bravura dei giocatori mi permette di non avere un modulo fisso in testa, ma di poter cambiare a seconda delle esigenze. Come per la difesa a quattro che è una mia idea, ma dipende dall'avversario che abbiamo di fronte. Rivale? Il Venezia è una squadra quadrata che ha giocato quasi sempre con lo stesso modulo e che vive l'entusiasmo della doppia promozione, una squadra che ha fatto più punti di tutte. Il Perugia è partito benissimo per poi di cambiare due volte allenatore, ora c'è Nesta che porterà entusiasmo e vedremo se cambierà modulo. Detto questo cambia poco perché noi siamo il Palermo e dobbiamo pensare solo a noi stessi cercando di vincere senza fare calcoli".