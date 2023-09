Roberto Stellone, ex attaccante del Torino, ha parlato del nuovo acquisto dei granata, Duvan Zapata: "E' l'attaccante giusto per Juric? Sicuramente sì. È un giocatore che fa reparto ed è il mio prototipo di attaccante. Si sacrifica, fa salire la squadra ed ha qualità per giocare coi compagni. Non segna solo gol semplici ma si inventa anche giocate importanti. È perfetto per il calcio di Juric e secondo me può tornare quel calciatore da 15 gol in campionato, se starà bene fisicamente.