Guglielmo Stendardo in casa Lazio viene ricordato con affetto, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex difensore di Lazio e Atalanta ha parlato delle trame di mercato che corrono tra Roma e Bergamo: “Essendo stato fino a poco fa un giocatore dell’Atalanta, conosco bene Toloi e Freuler, due ottimi profili che per la Lazio potrebbero rappresentare degli innesti importanti per il completamento della propria rosa. Il difensore brasiliano, una volta limati alcuni suoi difetti iniziali strutturali, grazie al suo lavoro ed a quello dello staff tecnico bergamasco, è diventato un difensore di livello, che può divenire una valida alternativa per la retroguardia laziale.



MERCATO DE VRIJ – Per sostituire de Vrij non bastano: “Tuttavia, per la sostituzione di un top player come de Vrij, Simone Inzaghi avrebbe bisogno di un vero e proprio dominante che sappia comandare i suoi compagni di reparto e la fase difensiva in generale, unico punto debole della straordinaria stagione della squadra biancoceleste. Freuler? Vale lo stesso discorso per lo svizzero. Centrocampista che sa unire qualità e quantità, ma non all’altezza dei vari Leiva, Parolo, Milinkovic”.