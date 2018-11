La prima chiamata è stata fatta, dopo il benestare di Stefano Pioli. La Fiorentina ha alzato la cornetta e ha digitato il numero del Chievo: oggetto del desiderio, Mariusz Stępiński. L'operazione - svela La Nazione - potrebbe svilupparsi in prestito semestrale con diritto di riscatto in favore della società viola, che troverebbe la prima alternativa a Giovanni Simeone. Alla ricerca di un attaccante, i toscani avrebbero inserito il prestito ai veneti di Dusan Vlahovic, attaccante '00 che ha già esordito in Serie A. Difficile, poi, che nella trattativa possa essere inserito Cyril Thereau.