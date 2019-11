Ha avuto conseguenze piuttosto serie l'agitato svolgimento dello scontro al vertice in Premier League tra Liverpool e Manchester City, che ha visto la squadra di Klopp imporsi su quella di Guardiola e portare a 9 punti il vantaggio in classifica. Non senza le consuete polemiche arbitrali legate in particolare al Var che, a detta del tecnico spagnolo avrebbe negato addirittura due calci di rigore ai suoi (in realtà, solo il primo, da cui poi scaturisce il gol dei Reds di Fabinho sembra chiaro). Ne è scaturito un finale teso, di cui ha fatto le spese anche Raheem Sterling, che non potrà prendere parte al prossimo impegno di qualificazione agli Europei dell'Inghilterra contro Montenegro.



L'attaccante dei Citizens è stato infatti protagonista di un violento diverbio col compagno di nazionale Joe Gomez, calciatore del Liverpool, nella sede del ritiro della formazione guidata da Southgate. I due sono arrivati alle mani, col Milner che ha dovuto intervenire per separarli ed evitare che la situazione degenerasse. Tanto è bastato però alla Football Association per rilevare le responsabilità di Sterling ed escluderlo dalla partita di giovedì sera. “Purtroppo le emozioni della sfida di domenica erano ancora vive. Uno dei nostri grandi punti di forza è quello di essere riusciti ad eliminare, all’interno del gruppo della Nazionale, la rivalità tra le varie squadre. Abbiamo deciso di non considerare Sterling per la gara con il Montenegro e secondo me si tratta di una scelta giusta”, ha comunicato il ct.



Sull'accaduto ha detto la sua anche il diretto interessato, che si è espresso così attraverso la propria pagina Instagram: “Io e Joe ci siamo detti delle cose, abbiamo capito e andiamo avanti. Siamo in uno sport nel quale le emozioni sono tante ed io sono abbastanza uomo da ammettere quando le emozioni hanno la meglio su di me. Io e Joe siamo sappiamo che è stata una cosa di 5-10 secondi, non la facciamo più grande di quello che è. Concentriamoci solo sulla partita di giovedì”. Sterling potrebbe tornare a disposizione dell'Inghilterra nel match di domenica col Kosovo.