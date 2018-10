Destini destinati a incrociarsi a stretto giro di posta sul campo, mentre sul mercato è durata qualche settimana la suggestione di vederli insieme, nella stessa squadra , ma su corsie opposte., insieme alla sfida nella sfida tra Icardi e Higuain si candida ad essere uno dei duelli più importanti dell'atto numero 169 di Inter-Milan in Serie A.del derby. Nonostante il croato e lo spagnolo arrivino da momenti forma completamente diversi.- Otto presenze, due gol e altrettanti assist in campionato percon la sua nazionale e che ha tolto energie fisiche e mentali preziose. Una preparazione iniziata tardivamente e affrettata per essere subito a disposizione di una squadra tornata a disputare la Champions League ha riconsegnato a Spalletti, risultando tra i giocatori meno brillanti nella recente striscia di risultati positivi.. Un momento d'oro certificato anche dall'ottima prova con la maglia della Spagna contro il Galles, nella quale l'esterno andaluso ha confermato di essere un giocatore che, al massimo della condizione, è difficilmente limitabile.- Ne sa qualche qualcosa pure l'nelle ultime stracittadine e quasi sistematicamente in difficoltà nel fronteggiare quel movimento a rientrare che tutti conoscono ma che spesso risulta efficace, parafrasando le recenti parole del dirigente rossonero Leonardo., ma regalando un pareggio insperato a tempo scaduto, nella prima in panchina di Stefano Pioli. Ma al conteggio vanno necessariamente aggiunti 3 assist, due dei quali per mandare in gol Icardi, come in occasione del 3-2 nerazzurro di un anno fa nel quale il bomber argentino si scatenò con una tripletta. I retroscena di mercato narrano che avrebbero potuto essere compagni, ma domenica sera Perisic e Suso non avranno che occhi l'uno per l'altro. La stessa zona di campo, la stessa corsia da percorrere, la medesima voglia di essere decisivi.