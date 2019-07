Chi ha vissuto l’epoca d’oro di Mai dire Gol ricorda sicuramente una rubrica dal titolo “Fenomeni Parastatali”. Per chi invece, per motivi anagrafici, non ha potuto apprezzare quella indimenticabile pagina di televisione, spieghiamo che si trattava di uno speciale nel quale venivano raccontare le gesta di campioni che, approdati in Italia a suon di miliardi ed attesi da orde di tifosi sognanti, disattendevano le promesse rivelandosi dei sontuosi flop. Tanti i casi goliardicamente raccontati: Ian Rush, Dennis Bergkamp e Patrick Kluivert solo per citarne alcuni. Se si tentasse di replicare oggi quella rubrica, un giocatore che probabilmente finirebbe sotto quella benevola tagliola sarebbe Steven Nzonzi.



UNA STORIA SBAGLIATA - Arrivato alla Roma dal Siviglia nell’estate del 2018 per la cifra di 30 milioni di euro, Nzonzi ha impressionato la platea giallorossa più per la staticità e la lentezza che per le doti, presumibili per un giocatore neo campione del mondo. La stagione del mediano francese è stata un susseguirsi di prestazioni insufficienti che hanno alimentato le ferocissime critiche del popolo romanista. Il giocatore è giunto perfino a chiudere i suoi canali social per contrastare la marea di insulti che gli erano rivolti contro. A ben vedere però, la stagione difficile del centrocampista è stata lo specchio della stagione della Roma costruita da Monchi. Chi si attendeva una replica dei brillanti risultati della campagna 2017/18 è rimasto deluso. Il dirigente spagnolo ha intrapreso una rivoluzione profonda che, risultati alla mano, è risultata mal calibrata. Le cessioni programmate di pilastri come Alisson, Nainggolan e Strootman non sono state metabolizzate. Il calcio del tecnico Di Francesco mal si adattava alle caratteristiche dei nuovi Pastore, Cristante e, naturalmente, Nzonzi. C’è stata una sola splendida sorpresa: Nicolò Zaniolo. Troppo poco per inserire la stagione giallorossa tra quelle da ricordare. Non è un caso, infatti, che sia Di Francesco che Monchi non facciano più parte della Roma e che lo stesso destino toccherà, a breve, anche allo stesso Nzonzi.



ADDIO SCRITTO - Il giocatore, è cronaca di questi giorni, ha disertato le visite mediche di rito previste a Roma il 25 giugno scorso. Di lui si erano perse le tracce e, mentre la società meditava di infliggergli una forte multa, il giocatore è ricomparso dalle parti di Ginevra. Due aspetti di questa vicenda sono certi: la Roma vuole cedere il centrocampista ed il centrocampista vuole lasciare la Roma. Nzonzi è in parola con il Lione ed ha già rifiutato un’offerta del Galatasaray. La Roma invece vorrebbe inserirlo in una trattativa con l’Olympique Marsiglia che vedrebbe il ritorno in giallorosso di Kevin Strootman. Per il neo DS romanista Gianluca Petrachi si prospetta un battesimo di fuoco.