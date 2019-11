Protagonista del secondo China International Expo, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo costruito un team di grande valore. Sono tutte persone che corrispondono alla cultura, agli appelli e ai requisiti del club. Sono disposti a lavorare sodo per creare valore personale e valore aziendale. Abbiamo ideali comuni. L'Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore del brand e una filosofia. Le persone sono disposte a dare tutto. L'Inter è stata il primo club europeo di alto livello a sbarcare in Cina nel 1975. Questa è una storia molto romantica. Ora Suning è entrata nell'Inter e continua questa storia", riporta FcInterNews.it.