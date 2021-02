"Milano è nerazzurra. Non molliamo mai, forza ragazzi" e poi ancora "Con il duro lavoro e con un gran cuore non ci fermeremo". Steven Zhang esulta dalla Cina per la vittoria dell'Inter nel derby e attraverso il suo profilo Instagram conferma che: "Milano è nerazzurra!". Un segnale che Suning non vuole mollare il club in questo momento?