Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato a Sky Sport l'arrivo in prestito di Samuel Umtiti: "Adesso possiamo parlare ufficialmente dopo le visite e le firme sul contratto da parte di Samuel. La sua è una bella storia da raccontare, questa è un'operazione incredibile di mercato, in primis dal punto di vista tecnico. Mi ha colpito la grande umiltà di Umtiti, ha voglia di rimettersi in pista in un campionato e in una piazza importanti".



BARCELLONA - "Umtiti è una delle grandi intuizioni del nostro direttore Pantaleo Corvino. All'inizio l'ha tenuta nascosta anche a me, poi a un certo punto la trattativa è decollata. Mi sembra già un'operazione riuscita visto l'entusiasmo che ha portato in città. Abbiamo preso un campione del mondo, il Salento aveva bisogno di Umtiti e Umtiti aveva bisogno del Salento. Ho percepito in lui una voglia di normalità, sarà un modello di comportamento per tutti i nostri giovani".