. Perché in palio c'è una semifinale europea e la sua Roma si presenta all'appuntamento da una posizione di forza. Il 2-1 dell'andata ad Amsterdam è un vantaggio notevole che pone il coltello dalla parte del manico. Guai, però, a fare calcoli o a presentarsi con un atteggiamento prudente. "Bisogna lottare come se non ci fosse stata l'andata" ha ammonito il portoghese, tenendo fede alla sua filosofia calcistica che si sposa alla perfezione con il credo del calcio europeo.Uno stile che Fonseca ha sempre avuto, senza mai abbandonarlo. Tanto in campo quanto fuori."In Italia vince chi subisce meno gol e noi cureremo questo dettaglio, ma questo non vuol dire che faremo un gioco difensivo" spiegava nell'estate del 2019. "Vincere non basta. Voglio che la mia sia una squadra dominante, che abbia il possesso palla, che giochi nella metà campo offensiva. Su questo punto non arretro".E con quella ha costruito le sue fortune, specie in Europa. Perché è vero che in Italia il quarto posto dista 7 punti e che contro le big - inutile sottolinearlo di nuovo - è stato un flop. Ma il cammino europeo è denso di soddisfazioni, frutto di estrema calma e grande senso del lavoro.La qualificazione, però, è apertissima, perché all'Olimpico arriva un Ajax giovane, spensierato e spesso pericoloso in trasferta. Per batterlo Fonseca punta su Mkhitaryan e sul bomber straniero Dzeko, alla ricerca del 30° gol europeo in giallorosso. A sinistra, invece, fiducia al giovane. Sì, mancano Spinazzola e Bruno Peres, ma qualche soluzione d'emergenza poteva esserci. Come Veretout, che già in un'occasione venne schierato in fascia. Invece spazio - senza timore né dubbi - a un 2002.I dubbi dei Friedkin restano, il rinnovo automatico in caso di 4° posto potrebbe non bastare. Serve, allora, un grande successo europeo, magari prendendo spunto da quello storico 3-0 del 2018 contro il Barcellona che regalò la semifinale di Champions. Solo così sarà conferma, ma prima c'è l'Ajax, "la più importante dell'anno". Fin qui. Nessuna banalità, Fonseca docet.