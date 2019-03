Il nuovo contratto firmato da Zidane con il Real Madrid farà guadagnare al rientrante allenatore francese 12 milioni di euro netti a stagione. Volendo fare un confronto con altri suoi illustri colleghi, è interessante notare che Zizou prende l'esatta metà di Diego Pablo Simeone, reso dall'Atletico Madrid il mister più pagato al mondo (come riportato da As) coi suoi 24 milioni.



In questa speciale classifica, alle spalle di Simeone troviamo Pep Guardiola, che riceve dal Manchester City poco meno di 23 milioni all'anno. Tanto per dare un'idea rispetto a quanto avviene a casa nostra, lo stipendio annuo di Massimiliano Allegri alla Juventus è di 7,5 milioni.