L'effetto Cristiano Ronaldo si fa sentire sulla Juventus, non solo in campo: i bianconeri entrano nella top ten mondiale dello sport per salari medi annuali più alti ai suoi tesserati. E' questo quanto emerge dall'indagine condotta dall'autorevole Sporting Intelligence che, valutando i principali campionati di tutti gli sport (350 squadre in 13 paesi), incorona calcio e basket come i più redditizi per i giocatori.



DOMINIO LIGA E NBA - A guidare questa speciale classifica (che considera solo il contratto sportivo tra giocatore e società) però, non ci sono franchigie NBA, ma Barcellona e Real Madrid: i blaugrana si piazzano al primo posto con 11.800.768 euro di media ai giocatori, seguiti a ruota dai blancos con 10.644.272. Alle loro spalle cinque squadre NBA: gli Oklahoma City Thunder di Westbrook e George, i Golden State Warriors di Curry e Durant, i Toronto Raptors di Leonard, gli Houston Rockets di Paul e Harden e i Miami Heat di Dragic. Chiude la top 10 il Manchester United con 7.571.101 euro.



BALZO JUVE - La sorpresa è però la nona piazza conquistata dalla Juventus, che solo un anno fa si piazzava al 32esimo posto di questa speciale classifica: merito dell'arrivo di Ronaldo, che fa balzare il salario medio annuale a 7.793.508 euro. Ventitré posizioni scalate e ingresso nella top ten mondiale di tutti gli sport: CR7 proietta la Juve in una nuova dimensione.