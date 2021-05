La Gazzetta dello Sport oggi rivela le cifre esatte dei monti ingaggi lordi dei 20 club di Serie A, oltre a stilare la top 11 del campionato degli stipendi netti dei giocatori.

In classifica la Juventus è prima con 236 milioni di euro. Molti di più della seconda, l'Inter a quota 149 milioni. Pazzesco notare come l'Atalanta, avversaria domani sera dei bianconeri nella finale di Coppa Italia e che in classifica sta davanti alla Juve, sia appena 11^ con 42,6 milioni.

Nella formazione top 11 degli stipendi, invece ci sono ben 7 juventini: Szczesny e Bonucci con 6,5 milioni l'anno, Ramsey e Rabiot con 7, De Ligt con 8, Dybala con 7,5 e ovviamente Ronaldo con 31.