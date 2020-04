Pallotta e Lotito sullo stesso fronte. Lazio e Roma rivali sul campo ma con la stessa linea di pensiero in Lega Calcio. E di questi tempi non è scontato: Lotito è spesso andato a scontro con gli altri presidenti, prima con Agnelli, poi con l'ad dell'Inter Marotta. Con Pallotta per ora la linea è la stessa.



ROMA E LAZIO UNITI SU TAGLIO STIPENDI - I due presidenti di Lazio e Roma sono incredibilmente vicini nello scontro politico nell'emergenza Coronavirus. Nell’assemblea di Lega i club romani hanno sposato la linea comune: niente muro contro muro con i calciatori sugli stipendi, stessa linea anche sulla ripartenza del campionato.