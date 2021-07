Prima di lui, nel vortice delle candidature durato l’intero mese di, erano finiti un bel po’ di nomi: da, da, passando pere per l’eterna promessa mancata,. La scelta caduta sull’ex tecnico del(col quale è appena retrocesso ma dopo tre stagioni tutte in crescendo) è figlia di vari fattori.Il biennale con cuisi è legato allaper circaa stagione consente un risparmio di quasi due terzi rispetto agli emolumenti percepiti dal suo predecessore, Claudioche viaggiava attorno ai due milioni netti. Ma non è tutto qui. Pronubo Carlo, recuperato dadopo un periodo di congelamento, nelle vesti di responsabile di tutta l’area tecnica della società, il profilo di D’Aversa rappresenta, verso il quale il nuovo tecnico blucerchiato ha avuto parole di stima. Definirlo difensivista però sarebbe fuorviante.. D’Aversa non si impiccherà ai vecchi schemi del. Valuterà in base alle caratteristiche dei calciatori. Parlando di Quagliarella (“Ha segnato 13 gol è il nostro capitano, un giocatore molto importante. Da lui mi aspetto che aiuti i colleghi a fare gruppo e dia loro l’esempio della cultura del lavoro”)ha fatto balenare l’idea di fondo – soggetta ovviamente alla definizione del nuovo organico – alla quale vorrebbe ispirarsi: un 4-3-2-1 nel quale i due esterni di ruolo stringerebbero al centro in modo da supportare adeguatamente Fabio.Per il resto il calcio di D’Aversa si annuncia pragmatico come il calcio di Ranieri. Nessun dogma tattico irreversibile alla Giampaolo, ma u, tenendo conto anche delle caratteristiche dell’avversario di turno. L’organico attuale è rimasto per ora intatto anzi gonfiato dai ritorni dai prestiti (. Murillo è destinato a restare in Spagna) gli andrebbe a genio, D’Aversa è consapevole che di fronte ad offerte irrinunciabili anche i migliori fichi del bigoncio sarebbero ceduti.? Agli Europei ha mostrato il suo valore. E’ un giocatore di grande talento e se restasse sarei felice, perché potrebbe migliorare tanto. Ma so che potrebbe partire di fronte ad una offerta importante. In quel caso si dovrebbe trovare un sostituto all’altezza”.Ceduto subito dopo i suoi exploit (35 presenze, 13 gol e 4 assist) nelladi, a Roma si era perduto e ci sono voluti quattro stagioni per rivederlo all’onore del mondo. I salti troppi arditi non fanno mai bene.. E’ ovvio che il destino del maghetto danese sarà legato alle necessità di cassa della Sampdoria di Ferrero, che deve realizzare un certo volume di plusvalenze () per restare in linea di galleggiamento. E la valutazione di Damsgaard che dà Ferrero è appunto di trenta milioni. Cash. Almeno 30.L’ingaggio come ds di Daniele, che ancora non si è liberato dal contratto biennale col Genoa a 750mila euro a stagione, va visto in quell’ottica:. Osti che gli lascerà il ruolo ha commentato con arguzia: “Andremo d’accordo fino all’apertura della stagione della caccia”.La lista dei possibili partenti è lunga: da, da, passando per. Faggiano avrà il suo bel daffare a liberarsi degli esuberi ed è prevedibile che si arrangi con i prestiti, in modo da alleggerire il monte ingaggi che va riportato da 34 sotto i 30 milioni di euro. Dopo gli ingaggi l’anno scorso dei senatori () la politica società virerà nettamente sui giovani da valorizzare e rivendere a prezzi molto maggiorati.“E’ certamente un punto di riferimento”, ha ammesso il tecnico che ha spiegato come intende cementare i rapporti all’interno della squadra: ”Voglio che in campo si crei un gruppo di calciatori che si aiutino a vicenda, che facciano squadra. Quello che ciascuno di loro fa fuori dal campo invece non mi riguarda”. Boskov, omaggiato da D’Aversa, (“un onore sedere sulla panchina che fu sua”) non l’avrebbe pensata così.