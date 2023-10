E' sempre più la Bundesliga di Serhou Guirassy: l'attaccante franco-guineano dello Stoccarda ha realizzato una tripletta nella gara contro il Wolfsburg valida per la settima giornata di campionato (3-1 il risultato finale), portando il proprio score personale a ben 13 reti in sole 7 partite, media gol di quasi 2 a gara. Contando anche la Coppa di Germania, siamo a 14 gol e 2 assist in 8 partite. Non stupisce, con questo ritmo di realizzazioni del proprio attaccante, che lo Stoccarda navighi nelle zone nobilissime della classifica.