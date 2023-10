Serhou Guirassy continua a stupire in Bundesliga. Il giocatore guineano ha score realizzativi da urlo in questo inizio di campionato, con 10 gol in 6 partite, che lo catapultano in cima alla classifica marcatori del campionato tedesco. Prestazioni che attirano l'interesse della Premier League, tanto che - come riportato dalla Bild - su di lui si sono accesi i riflettori di Nottingham Forest e Fulham, che proveranno a strapparlo allo Stoccarda a gennaio, pagando la clausola da 20 milioni.