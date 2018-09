Il difensore dello Stoccarda Benjamin Pavard, campione del Mondo con la Francia, smentisce a L'Equipe qualunque intesa con il Bayern Monaco: "Siete voi giornalisti che dite che ho firmato. Io sto bene a Stoccarda. E' vero che la Coppa del Mondo è arrivata rima del previsto, nessuno se l'aspettava e nemmeno io all'inizio. Il mio progetto di carriera era restare ancora un anno in Germania, sono in un grande club tedesco con dei tifosi fantastici. E' una famiglia, è quello di cui ho bisogno e che amo di questo club. Sto bene lì, non ho firmato nulla con il Bayern".