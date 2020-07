Hristo Stoichkov, ex Pallone d'Oro bulgaro e campione del Barcellona dei primi anni 90, parla di Diego Armando Maradona, e dell'amicizia (finita) fra i due: "L'amicizia con Diego si è interrotta. Ho cercato di mantenerla ma non ci sono riuscito. Conservo i bei momenti, i cattivi vanno in una stanza chiusa. Quando ci sono molte persone coinvolte, è difficile. Fa ancora male, ma io resisto - si legge su Repubblica.it -. Ho incontrato Leo quando aveva 12 anni ed è sempre stato lo stesso, umile e semplice, e non cambierà mai. Ha realizzato tutto nel calcio. Messi conserva la felicità di giocare e continua a sorprendere per quello che fa. È già un mito".