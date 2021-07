Se in Italia è stato Bonucci, in Inghilterra è toccato apresentare la finale di Euro2020 in programma tra due giorni a Wembley. Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Manchester City ha dichiarato: "Abbiamo una grande occasione e il fatto che sia a Wembley la rende ancor più speciale. Ci abbiamo sempre puntato, vogliamo vincere. Nel corso del torneo siamo cresciuti: non dobbiamo metterci pressione, negli anni abbiamo affrontato test duri"."Se ci ho pensato? Certo. Dobbiamo dare tutto, chiunque abbia giocato ha dato tutto per questa maglia e questa Nazione"."Non ci ha detto niente di speciale e di diverso, ci ha chiesto di star calmi. Con la Danimarca siamo andati ai supplementari, ma siamo rimasti concentrati. Ha fatto un lavoro incredibile, creando un grande gruppo. Tra le sue migliori caratteristiche c'è la calma sotto pressione e la voglia di vincere, è manager e leader insieme"."Tutto il passato mi ha reso chi sono ora. Non è stato facile, ma eccomi qui. Ho imparato da ogni esperienza, domenica per me sarà un grande momento, ho lavorato duramente per esserci"."Ispirazione? Non so. Per la professionalità sì, li sfido per la prima volta, sarà speciale"."La sfida con la Spagna è stata combattutissima. Prima era un'Italia molto chiusa e difensiva, adesso sono solidi e con un grande attacco, giocano bene. In attacco hanno qualità importanti, domenica sfiderò grandi giocatori, è ciò che ciascun calciatore vuole fare"."E' un grande leader, con noi è stato fantastico in ogni momento. Ha esperienza, è incredibile come giocatore e come persona. Ci dà tanta fiducia e sono certo che anche Harry sia carico per la partita"."Dopo la Danimarca erano eccitatissimi. Sono stati incredibili, in Inghilterra l'atmosfera è straordinaria. Dare tutto ciò al paese è bellissimo e difficile da descrivere"."Era rigore, l'ho rivisto. La decisione dell'arbitro è stata giusta, così come quella del Var. Non voglio entrare nelle polemiche, è stata una decisione corretta validata da tutti".