Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha dato il via ad una svolta per il sistema economico italiano, ivi compreso il calcio: da Palazzo Chigi, infatti, è arrivata una. Tanto per essere chiari, si parla del, ovvero quella norma tale per cui i calciatori provenienti dall'estero che non siano stati residenti in Italia per i due anni precedenti e che si impegnino ad esserlo per i due anni successivi beneficiano di unoIl dietrofront, approvato nella Finanziaria 2024 e valido dal 1 gennaio,. Gli sgravi invece rimangono quelli stabiliti nel 2019, ma dal 2024, per chi guadagnerà più di 600mila euro, non sarà più così. Per fare solo alcuni dei nomi più importanti,per l'Inter,per il Milan,per la Juve,per il Napoli,nella Roma. Invece, i calciatori che hanno ottenuto l’agevolazione negli anni precedenti, come Lukaku, hanno diritto a conservarla."Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni (rimanendo per minimo 5 anni in Italia, ndr). Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza".